Минск, , 17:30 — REGNUM Разведение сил повысило безопасность на трех пилотных участках, однако озвученные публично планы Украины занять прежние позиции не способствуют доверию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам.

«Разведение сил серьезно повысило уровень безопасности в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, обеспечило возможность приступить к восстановительным работам. Тем не менее на других участках линии соприкосновения ВСУ не прекратили — а в ряде случаев усилили — обстрелы гражданских объектов Донецкой и Луганской областей», — отметил Грызлов.

Политик обратил внимание на то, что с киевской стороны звучали публичные заявления о планах занять прежние позиции на участках разведения.

«Такое никак не поспособствует доверию, тем более что в 2016 году киевские власти уже проделали такой манёвр в Петровском и Золотом и полностью обнулили результаты первого разведения сил», — указал Грызлов.

Контактная группа обсудила итоги разведения сил и средств на трех пилотных участках, ситуацию на этих участках и в целом на линии соприкосновения.

Контактная группа дала положительную оценку динамике работ по восстановлению моста в Станице Луганской. Восстановление моста существенно улучшает качество работы КПВВ, отметил также Грызлов.

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