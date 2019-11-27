Киев, , 17:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам в различных форматах в рамках предстоящего саммита «нормандской четверки», включая двусторонние. Об этом он заявил 27 ноября на пресс-конференции в Вильнюсе.

«Я думаю, там будет много двусторонних форматов. Уверен, что может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее сегодня помощник президента России Юрий Ушаков не исключил двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита «нормандской четвёрки», который состоится 9 декабря в Париже

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