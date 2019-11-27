Скопье, , 18:10 — REGNUM 27 ноября мэрия Скопье единогласно приняла решение о выделении трех миллионов денаров (примерно 3 миллиона 437 тысяч рублей) на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Албании.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, глава мэрии Скопье Петре Шилегов подчеркнул, что в настоящее время македонские пожарные команды находятся в Дурресе, где участвуют в розыске пропавших и устранении последствий землетрясения.

В настоящее время в других районах Македонии продолжается сбор средств на помощь пострадавшим при землетрясении в Албании.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений возросло до 31 человека. Около 600 человек получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Албании: Меркель запустила механизм оказания срочной помощи