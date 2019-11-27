Скопье, 27 ноября 2019, 18:10 — REGNUM 27 ноября мэрия Скопье единогласно приняла решение о выделении трех миллионов денаров (примерно 3 миллиона 437 тысяч рублей) на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Албании.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, глава мэрии Скопье Петре Шилегов подчеркнул, что в настоящее время македонские пожарные команды находятся в Дурресе, где участвуют в розыске пропавших и устранении последствий землетрясения.
В настоящее время в других районах Македонии продолжается сбор средств на помощь пострадавшим при землетрясении в Албании.
По последним данным, число погибших в результате землетрясений возросло до 31 человека. Около 600 человек получили ранения.
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