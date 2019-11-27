Анкара, , 18:18 — REGNUM Создатель агентства Geopolitical Futures известный американский политолог Джордж Фридман на «Саммите провидцев», проводимом турецкой ассоциацией MÜSİAD, заявил: «Если бы мы 10 лет назад говорили, что Турция, США и Россия будут сидеть за одним столом и обладать равным правом голоса, это казалось недостижимым. Тогда Турция не обладала значительной силой. Сегодня, 10 лет спустя, мы имеем дело с совсем другой Турцией».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Джордж Фридман отметил: «Сейчас Турция сама обеспечивает безопасность своих границ, сама выбирает потенциальных союзников. 10 лет назад у Турции не было веры в себя. Президент Эрдоган работает над тем, чтобы она поверила в себя».

Политолог добавил: «Турецко-американские отношения подвергались различным импульсам. Реджеп Тайип Эрдоган говорил президенту США Трампу вывести войска с сирийской границы, после чего это было сделано. Такая ситуация очень важна для отношений Турции и США. США теперь уже не хотят оставаться на Ближнем востоке».