Курган, , 17:24 — REGNUM В Курганской области останется ровно столько чиновников, сколько необходимо для эффективного управления в регионе. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков во время онлайн-общения с жителями Зауралья в социальной сети 27 ноября.

«Вал вопросов по местному самоуправлению позволяет сделать вывод, что у нас эта система слабовата, мягко говоря», — отметил Вадим Шумков.

И ответил на вопрос, почему в Курганской области люди не такие обеспеченные, как в Тюменской.

«Прожив, проработав в Тюмени 15 лет, скажу, что город Тюмень был таким же, как город Курган 20 лет назад. Но наши соседи 20 лет упорно работали. Причём у них муниципальных чиновников на тысячу человек в два раза меньше, как и муниципальных учреждений», — продолжил Шумков.

По поводу напугавших курганских чиновников массовых сокращений губернатор Зауралья заметил, что оптимизация не является основным инструментом эффективности.

«Инструменты могут быть разные. Но останется столько человек в муниципальном управлении, сколько необходимо», — заявил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года из 1 865 штатных единиц в муниципалитетах Зауралья 229 являлись избыточными. Сокращённым чиновникам предложат новую работу, а также, при необходимости, и переобучение.

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