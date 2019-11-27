Курган, 27 ноября 2019, 17:24 — REGNUM В Курганской области останется ровно столько чиновников, сколько необходимо для эффективного управления в регионе. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков во время онлайн-общения с жителями Зауралья в социальной сети 27 ноября.
И ответил на вопрос, почему в Курганской области люди не такие обеспеченные, как в Тюменской.
По поводу напугавших курганских чиновников массовых сокращений губернатор Зауралья заметил, что оптимизация не является основным инструментом эффективности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года из 1 865 штатных единиц в муниципалитетах Зауралья 229 являлись избыточными. Сокращённым чиновникам предложат новую работу, а также, при необходимости, и переобучение.
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