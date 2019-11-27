Тбилиси, , 17:10 — REGNUM Республиканская партия Грузии обращается к правительству страны и требует аннулирования конституционного соглашения с патриархией Грузии. В распространенном партией специальном заявлении говорится, что фактическое отсутствие в стране секуляризма является важнейшим фактором, сдерживающим демократическое развитие Грузии.

«Опыт постсоветской Грузии доказал, что взаимодействие мирских и духовных властей приняло незаконный и опасный характер. Во время национального движения популярной была идея объявления православия государственной религией. На начальном этапе правления Шеварднадзе патриархия требовала принятия такого закона о религии, который фактически рассматривал бы Грузинскую православную церковь в ранге государственной религии. При принятии конституции 1995 года удалось уклониться от этой инициативы. На последней стадии правления Шеварднадзе патриархия настолько срослась с властью и усилилась, что правительство и оппозиция сочли альтернативой государственной религии принятие конкордата. Некоторое время это балансировало ситуацию, но сейчас позитивные ресурсы этого соглашения полностью исчерпаны», — поясняют республиканцы.

По их мнению, отмена конкордата предотвратит вмешательство мирских властей в деятельность духовной власти, лишит все политические силы ресурса манипуляции и торговли православной церковью в предвыборный период, устранит те препятствия, которые строит патриархия с точки зрения коренной реформы системы образования в Грузии, пресечет хаотичный процесс передачи патриархии государственного имущества и средств государственного и местных бюджетов, а также положит конец дискриминационному отношению к другим религиозным организациям с точки зрения предоставляемых ГПЦ налоговых льгот.

Для осуществления всех этих мероприятий республиканцы призывают внести в конституцию Грузии очередные поправки и изъять из статьи 8-й основного закона запись о форме сотрудничества с православной церковью и в одностороннем порядке аннулировать конституционное соглашение с ГПЦ.

После этого, по мнению республиканцев, должна быть создана комиссия, которая изучит размеры переданных государством православной церкви имущества и денежных средств и целесообразность расходования выделенных государством патриархии сумм, а также ситуацию в существующих при патриархии учебных заведениях.

Напомним, что так называемые прозападные партии и политики в Грузии активно выступают за внедрение в стране «западных ценностей» и периодически уличают патриархию и высшее духовенство Грузинской православной церкви в различных мирских и духовных прегрешениях.