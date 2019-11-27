Москва, , 17:09 — REGNUM Отряд кораблей Балтийского флота, совершающий поход в Индию, вышел из Суэцкого канала в акваторию Красного моря, сообщил 27 ноября журналистам официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

В состав отряда, выполняющего задачи дальнего похода, входят сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня».

Ранее российские военные корабли, выполнявшие задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, посетили порты Пирей, Тартус и Лимасол, где пополнили запасы, а также провели плановый осмотр устройств и механизмов кораблей.

Отряд кораблей Балтийского флота следует в район Аденского залива, где будет нести антипиратскую вахту.

Как сообщало ИА REGNUM, по плану дальнего похода, отряд боевых кораблей Балтийского флота 10 декабря должен прибыть в порт Мармагао в Индии для участия в морской части совместных российско-индийских военных учений «ИНДРА-2019».

Читайте ранее в этом сюжете: При участии Путина заложат боевой ледокол «Николай Зубов»