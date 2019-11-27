Тбилиси, 27 ноября 2019, 17:08 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией обязательным, сообщает из Страсбурга Первый канал Общественного телевидения Грузии.
Так министр прокомментировал сообщения российских СМИ о том, что из-за акций в Тбилиси восстановление авиарейсов в Грузию, которое было намечено к новогодним праздникам, откладывается.
По словам Залкалиани, искусственные ограничения — неправильный шаг с точки зрения отношений между народами и свободы перемещения. Министр сообщил, что беседовал на эту тему с российским коллегой еще в ходе неформальной встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Напомним, что решение о приостановлении прямого авиасообщения с Грузией российские власти приняли после того, как в Тбилиси начались акции протеста, спровоцированные оппозицией по причине визита в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.
Давид Залкалиани находится с визитом в Страсбурге, где проходит церемония передачи Грузии председательства в Комитете министров Совета Европы.