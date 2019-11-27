Тбилиси, , 17:08 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией обязательным, сообщает из Страсбурга Первый канал Общественного телевидения Грузии.

Так министр прокомментировал сообщения российских СМИ о том, что из-за акций в Тбилиси восстановление авиарейсов в Грузию, которое было намечено к новогодним праздникам, откладывается.

По словам Залкалиани, искусственные ограничения — неправильный шаг с точки зрения отношений между народами и свободы перемещения. Министр сообщил, что беседовал на эту тему с российским коллегой еще в ходе неформальной встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы беседовали об этом в ходе нашей неформальной встречи в Нью-Йорке, в формате Генеральной ассамблеи. Я и тогда сказал, и сегодня повторяю, что восстановление полетов обязательно. Мы будем только приветствовать, если это будет сделано своевременно… Хочу отметить, что в летний период во время акций ни у одного из граждан России и международных визитеров вообще никаких проблем не было и не будет», — заявил министр и подчеркнул, что если авиасообщение возобновится, это будет правильным шагом.

Напомним, что решение о приостановлении прямого авиасообщения с Грузией российские власти приняли после того, как в Тбилиси начались акции протеста, спровоцированные оппозицией по причине визита в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

Давид Залкалиани находится с визитом в Страсбурге, где проходит церемония передачи Грузии председательства в Комитете министров Совета Европы.