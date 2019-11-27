Страсбург, Франция, 27 ноября 2019, 18:06 — REGNUM 27 ноября недавно вступившая в должность глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с речью перед Европарламентом в Страсбурге.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе выступления фон дер Ляйен подчеркнула, что она поддерживает начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.
«Процесс вступления — единственная возможность для продвижения наших ценностей и интересов», — заявила глава ЕК.
По словам немецкого политика, ЕС должен доказать странам Западных Балкан, что они разделают одну культуру, историю и судьбу.
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