Страсбург, Франция, , 18:06 — REGNUM 27 ноября недавно вступившая в должность глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с речью перед Европарламентом в Страсбурге.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе выступления фон дер Ляйен подчеркнула, что она поддерживает начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

«Процесс вступления — единственная возможность для продвижения наших ценностей и интересов», — заявила глава ЕК.

По словам немецкого политика, ЕС должен доказать странам Западных Балкан, что они разделают одну культуру, историю и судьбу.

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