Харгейса, , 18:15 — REGNUM Эксперты по международным отношениям Мохмед Омар Хаги и Мохмед А. Мохамуд заявили, что после смены руководства в Эфиопии и прихода к власти премьер-министра Абия Ахмеда де-факто независимое государство Сомалиленд чувствует себя в стороне, поскольку Абий добился значительных успехов в отношениях с Могадишо и другими соседними странами. По их словам, из небольшого воинственного Сомалиленда все громче заявляют о своей озабоченности политическими расчетами новой администрации Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс The Ethiopia Reporter.

В течение многих лет сомалилендцы поддерживали позитивно прогрессивные отношения с Эфиопией, при этом обе страны поддерживали взаимные интересы друг друга. Но, по словам министра иностранных дел и международного сотрудничества Сомалиленда Абдинасира Ахмеда Херси, недавние события в Эфиопии и соответствующие итоги подписания Эфиопией трехстороннего соглашения с Эритреей и Сомали (Могадишо) вызвали неоднозначные настроения в Сомалиленде. «Трехстороннее соглашение не включило Сомалиленд. Но нам хочется верить, что у нас прочные отношения с Эфиопией», — сказал Херси.

Старшие советники в министерстве иностранных дел Республики Сомалиленд усилили озабоченность своего правительства в отношении дипломатического интереса Эфиопии. Например, с сентября Эфиопия не назначала генерального консула вместо бывшего дипломата, который находился в Харгейсе.

Кроме того, сомалийцы обеспокоены хрупкой безопасностью на границе, которую они разделяют с Эфиопией, поскольку последние не проявили никаких признаков участия, как это было раньше. Тем не менее, крупные инциденты произошли из-за растущей неопределенности и того, что эфиопская сторона не уделяет пристального внимания к границе, и чиновники обеспокоены тем, что подобное может случиться и с существующей политической напряженностью в Эфиопии.

Несмотря на тревожные перспективы, официальные лица Сомалиленда говорят, что их доверие к Эфиопии выходит за рамки стратегического партнерства. Братские отношения связаны между собой культурой и гражданским взаимодействием.