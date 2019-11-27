Москва, , 16:59 — REGNUM Профессиональное сообщество восприняло предложение вице-премьера Виталия Мутко о награждении муниципальных служащих «как оценку заслуг муниципальной службы на высоком федеральном уровне». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме, президент Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) Виктор Кидяев.

«Мы обсуждали такую инициативу с Виталием Леонтьевичем (Мутко), и очень рады, что сегодня на съезде конгресса он идею поддержал и озвучил. Профессиональное сообщество восприняло его слова как оценку заслуг муниципальной службы на высоком федеральном уровне», — заявил Кидяев.

Мутко отметил, что в государственной наградной системе отсутствует почетное звание, которым за заслуги и многолетний добросовестный труд (может быть, 20 лет или другую дату) могли бы быть отмечены должностные лица и специалисты местного самоуправления. Кидяев предложил варианты наград.

«Это может быть специальный знак отличия, например, «За безупречную службу», либо почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Награждение работников можно было бы проводить ежегодно ко Дню местного самоуправления», — рассуждает президент ОКМО.

Вопрос повышения престижа муниципальной службы — крайне важен, указал Кидяев.

«Нужно отмечать и награждать тех наших коллег, кто посвятил свою жизнь службе в органах местного самоуправления. Кто год за годом решал проблемы жителей, благоустраивал территорию, отстаивал лимиты, привлекал инвесторов, доказывал, что именно в его поселении нужно в первую очередь построить клуб и подвести дорогу, и так далее. В российской муниципальной службе есть десятки достойнейших людей, исключительных профессионалов. Было бы очень правильно установить практику награждения таких специалистов», — подчеркнул он.

У муниципальной сферы не так много мер поддержки, с сожалением констатировал Кидяев.

«Зарплаты не превышают среднерегиональный уровень, значимых льгот нет, особой популярностью среди молодых специалистов муниципальная служба тоже не пользуется. В то же время у нас есть муниципалитеты, где в администрации работает всего один-два человека, исполняя весь громаднейший перечень полномочий и неся полную ответственность, в том числе персональную, за любой недочёт», — отметил он.

Звание «Заслуженный работник местного самоуправления» могут включить в государственную наградную систему для муниципальных служащих — сейчас для них госнаград не предусмотрено. Такое предложение также сделал вице-премьер Виталий Мутко на съезде Общероссийского конгресса муниципальных образований в Москве.

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