, 17:58 — REGNUM Суданская делегация высокого уровня во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком прибыла в столицу Эритреи Асмэру с официальным визитом по приглашению президента страны Исайяса Афеворки. По прибытии в международный аэропорт Асмэры делегация была тепло встречена главой по политическим вопросам и советником президента Йеманом Гебреабом. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс TesfaNews.

На встрече, состоявшейся с президентом Исайясом Афеворки в Государственном дворце Эритреи, лидеры двух стран обсудили вопросы укрепления двусторонних связей, переходного процесса в Судане, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Обе стороны также договорились разработать соглашение о сотрудничестве и партнерстве между двумя странами, в том числе в сферах экономики, образования, здравоохранения, а также исторических отношений.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок выразил благодарность от имени своего правительства за твердую поддержку Эритреей народа Судана в трудные времена. Суданская делегация отбыла домой поздно вечером после плодотворного однодневного официального визита в Эритрею.

В июне 2019 года генерал Абдель Фаттах Бурхан, глава Суданского суверенного совета, также посетил Асмэру и провел переговоры с президентом Афеворки. В ходе визита две страны договорились открыть границу, которая была закрыта в 2018 году, поскольку суданско-эритрейские отношения были напряженными.