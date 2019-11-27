Тирана, 27 ноября 2019, 18:05 — REGNUM 27 ноября президент России Владимир Путин направил главе Албании Илиру Мете телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с мощными землетрясениями, произошедшими в Албании ночью 26 ноября.
Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст телеграммы российского президента:
«Уважаемый господин президент,
Примите мои глубокие соболезнования в связи с многими жертвами и ужасными разрушениями, учиненными в вашей стране землетрясением.
Пожалуйста, передайте близким жертв слова утешения и поддержки, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.
Владимир Путин
Москва
27 ноября 2019»
26 ноября в Албании произошло два мощных землетрясения. Первое, магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера, было зарегистрировано в 3:55 утра. Второе, магнитудой 5,4 балла, произошло в 7:10.
В результате землетрясения получили ранения около 600 человек.
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