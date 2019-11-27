Бишкек, , 16:56 — REGNUM «Мы приносим искренние извинения горожанам, мы вынесли урок, больше такого не повторится», — говорится в заявлении мэрии столицы Киргизии по поводу проблем с работой общественного транспорта из-за гололеда.

В муниципалитете отметили, что сложности возникли из-за того, что установленные на автобусах и троллейбусах всесезонные шины оказались не рассчитаны на местную зиму.

В мэрии уточняют, что Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие еще в октябре 2019 года провело тендер на приобретение шин, но заказ пока не делали, в целях экономии более 5 млн сомов (4,6 млн рублей).

«Дорогие горожане! Не переживайте! Все автобусы на линии, работают в штатном режиме. Мы уже заказали новые всесезонные шины другого производства, их поставят в течение недели», — подчеркивают городские власти.