Платон Беседин, 27 ноября 2019, 19:01 — REGNUM Теперь, если вы школьник из Якутии, то каждое утро, перед уроками, будете слушать Гимн Российский Федерации. А почему бы и нет? Именно такое распоряжение отдал глава Якутии Айсен Николаев, подписав соответствующий указ. Цель? «Воспитание патриота Российской Федерации». Начальник сказал — подчинённые должны делать.
Новость эта прошла пару-тройку дней назад. И как-то быстро забылась. Новости вообще в современном информационном потоке теряются быстро. Но! Ведь якутским школьникам теперь с этим жить. Долго — и нудно. И не только им жить, но и учителям. Мало у последних бюрократических заморочек, не хватает им блужданий по кафкианскому замку, в который превратилось нынешнее российское образование, — так вот ещё одну задачку подкинули. Главное ведь — выслужиться, отчитаться, а как оно на практике работать будет? Да кто ж знает! Авось, как-нибудь…
С инициативой Николаева всё очевидно. Якутия отличалась не в лучшую сторону в последнее время. Особенно в национальном контексте. Помните те волнения, которые поднялись из-за того, что азиатский мигрант изнасиловал местную девочку? Но тогда ведь досталась не только киргизам: на протестной почве подтянули и возмущения против русских. Как, к слову, последним живётся в Якутии? Хорошо ли? Или как в Туве? Но об этом — тссс! — молчок; нельзя раздувать «национальный фактор».
Так что руководство Якутии решилось выслужиться перед Кремлём. А вот смотрите, какие мы патриотичные! При этом у якутских боссов есть уверенность, что данную инициативу поддержат и другие регионы. Ссылаются тут и на американский опыт. Взгляните: у них и флаги на домах, и гимн везде поётся. Вот только, как правило, в США подобное поведение есть инициатива снизу; патриотика не насаждается сверху, а реализуется самими гражданами.
У нас же в неуёмном желании выслужиться, дать картинку, регулярно навязывают, как правильно Родину любить — учат этому, бьют по этому. Выйдет ли из этого что-нибудь? Из того, что школьников сгонят перед уроками и заставят распевать гимн. «Славься, Отечество»! Будут ли они делать это искренне? Поймут ли? Прочувствуют ли? Далеко не факт, но ещё хуже — если они озлобятся, если увидят в этом давление. И совсем уж плохо — если детки решат протестовать. Протест — это вообще черта молодости, но у современных подростков и юношей он стал доминантным трендом.
В этом году была такая история — одна из сотен, на самом деле. На Алтае детям во время очередных празднеств показали расстрел предателя. По сценарию, тот был, доносил — вот его и расстреляли. Это, видимо, по задумке, должно было показать деткам, что предавать Отечество — не хорошо. Вот как просто: взяли и расстреляли. Поняли ли всё дети?
Когда учителям дают указания сверху, а те талдычат школьникам, потому что так надо, талдычат уставшие и замученные, а молодые пялятся в гаджеты — ничего иного, кроме отвращения, подобное не вызывает. Потому что это — мертворождённое. Просто слова. Просто блаблабла, необходимое для выполнения плана. У нас, к сожалению, вообще во многих областях, особенно в образовании и медицине, сферах, где, собственно, и сберегается народ, — делается всё для отчётности. Вот только за цифирью, которую изо всех сил стараются показать если не положительной, то хотя бы удобоваримой, не разглядеть реальных человеческих страданий, проблем.
Патриотизму нельзя научить через казёнщину. Та вызовет лишь отторжение. Патриотизм — это живой процесс, соучастие и сопереживание. И образцовыми тут являются слова Николая Пирогова, которые он написал жене из осаждённого Севастополя: «Мы живём на земле не только лишь для себя, вспомни, что пред нами разыгрывается великая драма, последствия которой отзовутся, может быть, чрез целые столетия; грешно, сложив руки, быть одним только праздным зрителем, кому Бог дал хоть какую-нибудь возможность участвовать в ней…«
В город Николай Иванович отправился добровольно. Как и другой герой Крымской войны — Лев Николаевич Толстой. Ехали ли они защищать родную страну, родную землю, потому что кто-то заставлял их петь гимн или демонстрировал расстрел предателя? Сомневаюсь. Просто за ними стояло великое чувство родного — близких, улочек, земли. Они защищали, прежде всего, это, а ещё хотели быть со своими братьями, со своими людьми. Они соучаствовали и сопереживали. И нет высшего подвига, чем отдать жизнь свою за другого человека.
Но этому нельзя научить, если спускать вниз непродуманные директивы, а самому поступать иначе. Это нельзя навязать, потому что оно должно идти не извне, а изнутри, но чтобы так было, человек обязан настроиться на особую частоту, на которой он сможет принимать и воспринимать Родину. А вот для этого необходимо проделать целый комплекс мер. Одной «выслуживательской» инициативой здесь не обойтись. Она не поможет, а вот навредить, наоборот, может.