Москва, , 16:48 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о следующей двусторонней встрече, сообщил 27 ноября журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, договорённость о встрече в честь открытия газопровода была достигнута в ходе телефонного разговора.

«Президенты в телефонном разговоре этот вопрос обсуждали, договорились, что будет встреча, посвященная открытию газопровода, договорились о конкретных сроках, о которых сообщим позднее», — сказал Юрий Ушаков.

О дате и месте этой встречи будет объявлено позднее, уточнил помощник президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции сообщили о начале эксплуатации систем ПВО С-400, закупленных в России.

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