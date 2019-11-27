Бишкек, , 16:36 — REGNUM За три неполных года служба финансовой разведки Киргизии выявила и передала в правоохранительные органы 164 обобщенных материала о финансировании террористической деятельности и легализации преступных доходов. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

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В том числе по фактам «отмывания» денег: за 2017 год — 27 материалов, за 2018 год — 46 материалов и за девять месяцев 2019 года — 40 материалов.

И по фактам финансирования террористов: за 2017 год — 9 материалов, за 2018 год — 11 материалов и за девять месяцев 2019 года — 31 материал.

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