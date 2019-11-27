Москва, , 16:28 — REGNUM В ходе «нормандского саммита» в Париже может произойти отдельная встреча Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, сообщил 27 ноября журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, такая встреча становится всё более вероятной.

«Я думаю, что к этому идёт, чтобы провести отдельную встречу», — сказал Юрий Ушаков.

Напомним, встреча в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября по инициативе президента Украины состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Позже российский президент уточнил, что главной темой разговора были энергетические вопросы.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Киев продал Москве рубильник, теперь торгуется за газовый вентиль