Москва, , 16:08 — REGNUM Член Верхней палаты парламента Российской Федерации Григорий Карасин заявил, что он, так же, как и глава МИД РФ Сергей Лавров, верит, что со временем между Россией и Грузией восстановятся добрососедские отношения. Об этом 27 ноября Карасин сказал журналистам.

«Эти дни не за горами», — прокомментировал Карасин возможность восстановления отношений с Тбилиси.

Также политик заметил, что восстановлению добрых взаимоотношений вредят чрезмерная эмоциональность, грубые заявления.

«Если в будущем избегать подобного рода накала страстей, то движение к нормальным добрососедским отношениям набёрет темп. Ради этого мы и работаем», — заявил Карасин.

Напомним, 28 ноября в Праге состоится встреча Григория Карасина и специального представителя по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, на которой будут обсуждены гуманитарно-экономические вопросы.

Напомним, 1 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что несмотря на уход с поста замглавы МИД, Карасин продолжит участвовать в переговорах с Абашидзе по поручению российских властей.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после августовских событий 2008 года существует ряд нерешенных вопросов. Формат переговоров Абашидзе — Карасин был создан в 2012 году после смены власти в Грузии и прихода коалиции, возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили. Последняя встреча Абашидзе и Карасина состоялась в Праге 13 июля.