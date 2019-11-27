Москва, , 16:15 — REGNUM Фракция КПРФ в Московской городской думе впервые решила поддержать бюджет Москвы и проголосовать «за». Об этом заявил председатель фракции КПРФ Николай Зубрилин на заседании Московской городской думы 27 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Фракция КПРФ решила поддержать данный бюджет впервые в истории Москвы принять закон о детях войны», — заявил Зубрилин.

Однако эту позицию поддержали не все депутаты-коммунисты. В частности, депутат Елена Шувалова заявила, что будет голосовать против и назвала бюджет «колонкой по выкачиванию» денег из карманов москвичей в пользу олигархов.

При этом депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ) отметил, что не хочет проводить пять лет своей работы в законодательном собрании столицы «в войне».

«Власть впервые за несколько лет пошла на встречу по ряду вопросов», — отметил Зюганов.

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