Париж, , 16:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон планирует пригласить на национальную церемонию прощания с тринадцатью солдатами, погибшими в Мали, «представителей борющегося мира» и «студентов общин, откуда вышли погибшие», сообщает Le Figaro.

Предлагается провести церемонию, запланированную на 2 декабря, во второй половине дня.

По словам одного из советников президента, «глава государства хочет, чтобы вся нация была представлена» в этот день памяти о гибели французских солдат во время военной операции в Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее среди обломков потерпевших крушение вертолетов вооруженных сил Франции и Мали были обнаружены «черные ящики».

Читайте также: В Мали обнаружили черные ящики разбившихся военных вертолетов