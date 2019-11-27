Киев, , 16:02 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов не учился в вузах, которые он указал в своей автобиографии, сообщило 26 ноября издание «Четвёртая власть».

Журналисты направили запросы в Запорожский национальный университет и Бердянский университет менеджмента и бизнеса, указанные в автобиографиях политика.

В обоих вузах сообщили, что Иванисов никогда у них не учился.

«Считаю, что этот факт должен стать предметом уголовного производства в ГБР (Государственном бюро расследований — ИА REGNUM). Готовим соответствующее заявление о преступлении!» — заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Напомним, ранее выяснилось, что в конце 90-х Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней. Депутата исключили из фракции «Слуга народа».

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