Москва, , 15:45 — REGNUM Последние 30 лет политический класс России придерживается по большей части компрадорской и колониальной философии. Он не воспринимает ближнее зарубежье как место борьбы за национальные интересы России и руководствуется в первую очередь сугубо коммерческими соображениями. Результатом такого подхода стало то, что за последние десятилетия Россия превратилась в экономического донора для всех независимых государств, существующих по периметру её границ. Об этом 27 ноября заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе «Россия — образ будущего. Внешняя политика» в пресс-центре ИА REGNUM.

«За последние 30 лет по периметру своих границ Россия неизменно выступала донором для новых независимых государств. Донором в экономической сфере, социальной. А в политической сфере — в большинстве случаев непрерывно капитулировала», — заявил Колеров.

По его мнению, достижений внешней политики России в ближнем зарубежье России можно назвать лишь несколько: среди них будет защита ДНР и ЛНР, признание независимости Абхазии и Южной Осетии и, пусть не очень убедительная, но защита Приднестровья.

Во всём остальном дела обстоят заметно хуже.

Норвегия

«Предложу посмотреть на ближайших соседей России с точки зрения национальных интересов. Норвегия успешно уводит рыболовецкий флот из Мурманска, успешно переносит обслуживание этих судов, просто обрушивает объёмы загрузки в Мурманске, при этом ведёт непрерывную военную и политическую разведку против нашей страны и не встречает достаточного сопротивления», — заявил Колеров.

«Такая деятельность ведётся не только в Мурманске, но и в Архангельске, где торговый оборот минимален — за один из последних лет — 5 млн долларов год. Ничего, ноль! При этом чрезвычайно активно действует и разветвлённо присутствует норвежская политическая разведка, политическое влияние, которое выражается и в навязанной, субсидируемой теме сепаратизма», — продолжил он.

Прибалтика

Характерен пример и прибалтийских стран: антироссийский настрой Эстонии, Латвии и Литвы легко сочетается с их существованием за счёт российского транзита и инвестиций российского бизнеса, включая бизнес, близкий властям России.

«Как камень на сухопутной дороге в Калининград, будут безнаказанно играть свою роль до тех пор, пока это не получит адекватного экономического ответа. Но строительство Балтийской атомной электростанции в Калининградской области остановлено по сугубо коммерческим соображениям», — указал Колеров.

«Когда планировалось для достижения энергонезависимости создание Балтийской АЭС, было понятно, что достаточно одного реактора для внутренних нужд. Но было решено ставить два реактора. И тут начинаются паркетно-коммерческие бюрократические увлечения, административно-коммерческий восторг о том, что если два реактора, то это получается совсем невыгодно! Нет никакой бухгалтерской выгоды! Давайте тогда продавать электроэнергию со второго реактора! Но надо быть безумцем или лжецом, чтобы надеяться на продажу электроэнергии из Калининградской области в Польшу и Литву — нужно полностью игнорировать реальность, чтобы планировать два ряда! Это тем не менее планировалось, и это оказалось нерентабельным — Литва и Польша оказались настолько плохими, что даже не захотели покупать», — пояснил главный редактор ИА REGNUM.

Украина и Белоруссия

Не менее враждебен России и режим в Белоруссии, который совершенно неконструктивен и рассматривает отношения с Россией исключительно в узкопрагматичных целях. Украина же вовсе определилась как государство, главной целью которого «служит посильное уничтожение России».

«На одной планете нам с Украиной места нет. И это тоже результат нашей дипломатической работы. Правильно говорила Юлия Владимировна Тимошенко, что именно во время пребывания Януковича премьером Украина сделала максимум ходов в сторону НАТО и максимум практических шагов по прославлению бандеровцев. И Россия закрывала на это глаза опять же, исходя из своих коммерческих соображений», — указал Колеров.

Кавказ

Большие вопросы вызывает и российская дипломатия на Кавказе.

«Отправленный на пенсию, почётную отставку в Совет Федерации товарищ Карасин вдруг вновь всплывает как спецпредставитель России, уже не будучи ни замминистра, ни послом, ни находясь на дипломатической службе. Это пощёчина нашей дипломатической службе, разрушение её вертикали, дурной пример всем, кто служит сейчас в качества посла в ближнем зарубежье. Видишь, как надо себя вести, чтобы сохранить статус спецпредставителя? А как надо себя вести? Надо поддерживать граничащие с нарушением нашего государственного суверенитета идеи о допуске швейцарского надзора в интересах Грузии — на таможню между Россией и Абхазией и Россией и Южной Осетией. Непонятно, на каких только конституционных основаниях? И эти переговоры вёл Карасин — он теперь спецпредставитель», — заявил Колеров.

И если в случае с Грузией можно, скрепя сердце, игнорировать усилия спецпредставителя, так как они бессмысленны и будут нивелированы, как только соответствующий покровитель уйдёт в отставку, то во всём остальном российская дипломатия «как хвост вертится вокруг за собакой».

«В отношениях и с Арменией, и с Азербайджаном абсолютно одинаково то, что в отношениях с этими авторитарными режимами никакой диверсификации наших позиций нет и при нынешних традициях быть не может. Мы заложники любого режима в Баку, Ереване, Минске, Нурсултане и дальше по списку. Это технический результат», — подчеркнул Колеров.

Центральная Азия

В Центральной Азии Китай неизбежно продолжит наращивать своё присутствие, тем самым снижая роль российского фактора в этом регионе — это вопрос геополитического выживания Китая, уверен Колеров.

«С экономической точки зрения и с точки зрения безопасности, несомненно, что Киргизия, как и Таджикистан, являются крайней западной точкой туркестанской обороны Китая. Китай будет делать всё, чтобы сохранять положение Киргизии и Таджикистана в виде протектората. Что в случае с Киргизией ещё дополняется огромным потоком контрабанды», — заявил Колеров.

«Положение Таджикистана как протектората предметно доказывается в последнее время тем, что кредиты, которые выдаёт Китай, выдаются под залог горнорудных месторождений и фактически переходят в его собственность. Более того, часть территории пограничной также была передана в пользу Китая», — подчеркнул он.

Аналогичная программа действий реализуется в Узбекистане. При этом все без исключения члены Евразийского союза, включая Казахстан, для России непрозрачны в политической, экономической и гуманитарной сфере.

«Китай будет контролировать весь Туркестан. Для него это вопрос выживания. Никаких иных вариантов нет. Евразийский союз здесь используется как донор, прикрытие и обман для слабых душ», — отметил Колеров.

Монголия

Наконец, о Монголии: грязно, преступно брошенная Горбачёвым в 1990 году Монголия сделала выводы, и теперь Улан-Батор даже не собирается отказываться от строительства ГЭС на реке Селенге, которая впадает в Байкал.

«Этот вопрос не решён и даже визит в Монголию Путина его не решил. Не в последнюю очередь потому что монгольская элита, как и постсоветские элиты, деньги уже взяла и отказаться не может», — указал Колеров.

«Но Улан-Батор и физически задыхается от гари несколько месяцев в году. Им жизненно важно нужна своя генерация электроэнергии. России жизненно важен Байкал. Россия не может подарить атомную электростанцию стоимостью в 30% от Сочинской олимпиады? Может. Но тут стоят коммерческие задачи», — пояснил он.

Причина столь тяжёлого положения дел заключается в том, что последние 30 лет — с исключениями, — политический класс России не воспринимает собственную страну как Родину, которую необходимо передать своим детям в целости и сохранности.

«Потому используются аргументы коммерческие и паркетные. Компрадорская философия, колониальная, провинциальная — главная причина провала в ближнем зарубежье. Политический класс не воспринимает ближнее зарубежье как место борьбы за национальные интересы России», — заключил Колеров.