Киев, 27 ноября 2019, 15:53 — REGNUM Украина и Международный валютный фонд (МВФ) продолжают переговоры, заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий на брифинге, сообщило 27 ноября информационное агентство УНИАН.
После завершения работы миссии на Украине, консультации по поводу нового кредита проводятся уже в Вашингтоне, добавил глава НБУ.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба НБУ сообщила, что бизнесмен Игорь Коломойский оказывает давление на национальный банк Украины с целью вернуть себе национализированный «ПриватБанк», а также взять НБУ под свой контроль.
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