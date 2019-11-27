Киев, , 15:53 — REGNUM Украина и Международный валютный фонд (МВФ) продолжают переговоры, заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий на брифинге, сообщило 27 ноября информационное агентство УНИАН.

«Переговоры продолжаются, и мы надеемся на их успешное завершение», — рассказал он.

После завершения работы миссии на Украине, консультации по поводу нового кредита проводятся уже в Вашингтоне, добавил глава НБУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба НБУ сообщила, что бизнесмен Игорь Коломойский оказывает давление на национальный банк Украины с целью вернуть себе национализированный «ПриватБанк», а также взять НБУ под свой контроль.

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