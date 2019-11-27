Москва, , 15:40 — REGNUM Информация о лишении российского предпринимателя Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности, сообщает 27 ноября ТАСС со ссылкой на официального представителя бизнесмена.

«Он (Дерипаска) не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства», — сказал он, добавив, что соответствующая информация в СМИ не соответствует действительности.

Напомним, ранее издание Politis сообщило, что власти Кипра лишили гражданства, которое было получено из-за инвестиций в страну, Олега Дерипаску, его сына и дочь, а также руководителей «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко.

Читайте также: В Кремле назвали личным делом Дерипаски его отношения с Кипром