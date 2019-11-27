Екатеринбург, , 15:57 — REGNUM Благоустройство центра Екатеринбурга должно завершиться 7−8 декабря 2019 года. Об этом сообщает «Новый день».

Новый срок назвал вице-мэр города Алексей Бубнов на пресс-конференции.

«Вы же видите, работы идут», — ответил чиновник на вопрос журналиста об окончании ремонта.

Бубнов подтвердил, что подрядчиков оштрафуют за задержку по срокам, но отказался детализировать, будут ли проштрафившиеся компании внесены в чёрный список.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ремонт тротуаров в центре Екатеринбурга высмеял российский актёр Михаил Ефремов. Сроки по работам на проспекте Ленина вышли 15 ноября 2019 года.

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