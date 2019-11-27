Екатеринбург, , 15:54 — REGNUM Председатель екатеринбургской думы Игорь Володин не планирует голосовать за принятие бюджета города на 2020 год. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил спикер агентству, в горадминистрации отказываются выполнять свои обещания, а обращения парламентариев просто не берутся чиновниками в расчёт.

«Я не могу говорить за всех депутатов, но я голосовать за бюджет в таком виде как он сейчас есть не могу», — сказал Володин.

Представители гордумы вновь встретятся со свердловским вице-губернатором Сергеем Бидонько, чтобы обсудить ситуацию, добавил председатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган раскритиковал чиновников мэрии Екатеринбурга за «невнятный» бюджет на 2020 год. «Правоохранительные органы, я думаю, займутся этой тематикой», — сказал чиновник.

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