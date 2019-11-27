Хельсинки, , 15:45 — REGNUM В Финляндии завершилась забастовка с участием почтовых служащих, об этом 27 ноября сообщает Reuters.

Причиной стало соглашение, которое удовлетворило как служащих, так и их работодателей.

Напомним, 11 ноября в Финляндии порядка 10 тыс. почтовых служащих устроили забастовку, вызванную реорганизацией почтовой службы, в частности, изменением заработной платы.

Вслед за почтальонами к локауту присоединились сотрудники аэропорта в Хельсинки, что привело к отмене отправления порядка 300 авиарейсов.

Читайте ранее в этом сюжете: Забастовка финских почтальонов не сказалась на работе почты в Петербурге