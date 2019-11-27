Майкоп, , 15:34 — REGNUM Консолидация всех уровней власти и общества является важным условием для динамичного развития региона. Об этом заявил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, выступая на XLIII внеочередном заседании Госсовета-Хасэ РА 27 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА. На заседании глава региона рассказал депутатам об итогах встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, которая состоялась накануне, а также в целом о результатах взаимодействия республиканских и федеральных органов власти.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

В частности, сообщил глава региона, на встрече с главой правительства РФ обсуждались вопросы строительства ряда важных для республики объектов — нового здания для противотуберкулезного диспансера, участка дороги в обход Краснодара для снижения транспортной нагрузки в Адыгее на федеральной автомобильной дороге А-146 «Краснодар — Верхнебаканский». Также обсуждались и вопросы развития энергосистемы: как отмечалось, сегодня только девять из 58 подстанций в республике открыты для технологического присоединения. При этом для строительства новых объектов, повышения инвестиционной привлекательности Адыгее необходимо увеличение электро‑ и газовых мощностей. Дмитрий Медведев дал прямые поручения для решения данных инициатив.

Также Дмитрий Медведев поставил перед руководством республики задачи по реализации национальных проектов, а также индивидуальной программы социально-экономического развития республики до 2024 года. Для выполнения мероприятий программы регион ежегодно будет дополнительно получать 2 млрд рублей. При этом, отметил Кумпилов, около 70% мероприятий программы направлены на решение инфраструктурных вопросов, в том числе для развития туризма, создания промышленных парков.

Глава республики также отметил, что взаимодействие с федеральным центром даёт результаты: рост валового продукта за 2017 год составил 103,1% (99,4 млрд руб.), за 2018 год ВРП ожидается в сумме 110,2 млрд рублей или 103,4% к 2017 года. Доходы консолидированного бюджета Адыгеи в 2018 году составили 23,5 млрд рублей, объем доходов консолидированного бюджета за 10 месяцев 2019 года составил 21,5 млрд рублей или 122% к тому же периоду 2018 года.

«Предстоит еще больше сделать для улучшения жизни каждого человека и республики в целом. Сегодня стоят серьезные задачи по динамичному развитию Адыгеи. Для их выполнения важно консолидировать усилия исполнительной и законодательной органов власти. Особая роль здесь отводится «Единой России», которая представлена парламентским большинством. На прошедшем съезде партии говорилось о необходимости ориентира в работе, прежде всего, на мнение населения, активного вовлечения людей в созидательные процессы. Все должны четко понимать цель нашей работы — повышение качества жизни в регионе», — подчеркнул Глава Адыгеи.

Так, глава республики отметил необходимость активизировать работу по созданию условий для бизнеса, привлечению инвестиций в каждом муниципальном образовании, что даст новые рабочие места, снизит уровень безработицы, увеличит доходы граждан.