Страсбург, Франция, , 15:29 — REGNUM С 27 ноября полгода по улицам Страсбурга будет ездить трамвай, украшенный грузинским алфавитом. Запуск трамвая приурочен к началу председательства Грузии в Совете Европы. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

На трамвай нанесены буквы грузинского алфавита и логотип председательства Грузии в Совете Европы. Сегодня на трамвае от здания суда Совета Европы проехали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, мэр Страсбурга, генеральный секретарь Совета Европы, президент Европейского суда по правам человека Линос-Александр Сицилианос и другие официальные лица.

Церемония поднятия флага Грузии, как председателя в Совете Европы, будет проходить на площади Республики в Страсбурге с участием министра иностранных дел Грузии, мэрии Страсбурга, генерального секретаря Совета Европы и постоянного представителя Франции в Совете Европы.

Напомним, Грузия будет страной-председателем в Совете Европы с 27 ноября по 15 мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД: Грузия в Совете Европы будет учитывать мнение всех стран