Бишкек, , 15:27 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии в рамках расследуемого уголовного дела о разжигания межрегиональной вражды задержали и водворили в следственный изолятор одного из местных пользователей социальных сетей. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Следствие утверждает, что задержанный киргизстанец распространял в соцсетях заведомо ложные и провокационные сведения, дискредитирующие действующие власти Киргизии, и призывал к организации массовых актов протеста.

В ведомстве отмечают, что эти призывы разделили пользователей киргизского сегмента соцсетей на противоборствующие группы, спровоцировало обоюдные оскорбительные комментарии, которые в итоге привели к возникновению у жителей разных регионов Киргизии чувства ненависти друг другу.

Читайте также: В столице Киргизии митингуют против коррупции во власти и угроз журналистам