Аддис-Абеба, , 15:41 — REGNUM В Кении проходит встреча высокопоставленных чиновников эфиопской оппозиции Национального фронта освобождения Огадена (НФОТ) во главе с председателем партии Абдирахманом Махди Мадеем и должностными лицами из сомалийского Джуббаленда во главе с недавно избранным президентом Ахмедом Мухаммедом Мадобе, что вызывает обеспокоенность Аддис-Абебы. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Addis Standard.

По словам анонимного источника, должностные лица НФОТ прибыли в международный аэропорт Джомо Кеньятта в Найроби и были «тепло приняты кенийскими властями». Также в настоящее время официальные представители штата Сомали Джуббаленд и НФОТ проводят примирительные переговоры, не обращая внимания на СМИ.

Дипломатическая напряженность между Кисмайо и Аддис-Абебой возросла в августе 2019 года, в преддверии президентских выборов в Джуббаленде, когда власти Джуббаленда отказались допустить посадку эфиопского самолета в аэропорту Кисмайо. Это последовало за решением центрального правительства Сомали отрицать признание выборов и их результатов. Инцидент в аэропорту Кисмайо также привел к дипломатическому противостоянию между Эфиопией, которая поддерживает центральное правительство Сомали, и Кенией, которая поддерживает Джуббаленд — буферную зону для войны Найроби с терроризмом.

Абдирахман Махди прокомментировал размолвку Эфиопии и Кении в Джуббаленде, отметив, что НФОТ «очень хотел бы, чтобы [премьер-министр Абий Ахмед], а также правящая партия приняли во внимание интересы сомалийцев в этом регионе, прежде чем поддерживать Могадишо».

«Кисмайо — очень стратегическая позиция. И если там что-то изменится, это повлияет на безопасность Сомали. И я считаю, что до сих пор Ахмед Мадобе проделал хорошую работу в этом направлении. Пока мы не уверены, что если власть сменится, проблема безопасности будет устранена. Мы опасаемся, что если мы не будем относиться к этому с осторожностью, это повлияет на весь регион, потому что в Эфиопии есть силы, враждебные миру в Сомали», — сказал Абдирахман.