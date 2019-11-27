Пекин, , 15:18 — REGNUM Власти США не должны затягивать с ответом на предложение России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сегодня, 27 ноября, на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Рябковым заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

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Дипломат напомнил, что США обладают одним из крупнейших ядерных арсеналов и «несут на себе особую ответственность за процессы ядерного разоружения».

«Думаем, что США должны как можно скорее ответить на призывы российской стороны о продлении СНВ, продолжать значительно сокращать запасы ядерных вооружений», — приводит ТАСС слова замглавы китайского внешнеполитического ведомства.

По мнению Чжаосюй, такие шаги со стороны Вашингтона будут способствовать созданию условий для участия других государств в международных договорах о ядерном разоружении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На сегодняшний день Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Его действие истекает в феврале 2021 года.

Добавим, что РФ предложила Соединённым Штатам продлить СНВ-3 на пять лет или, если это неприемлемо, и на меньший срок.

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