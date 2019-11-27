Виндхук, , 15:22 — REGNUM В среду, 27 ноября, в Намибии открылись избирательные участки, на которых жители страны голосуют за кандидатуру нового президента и членов парламента. Выборы проходят на фоне всеобщего недовольства отстающей экономикой и массовой безработицей. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, действующий президент Намибии Хаге Гейнгоб, который выдвинул свою кандидатуру на второй пятилетний срок, столкнулся с рядом конкурентов, в том числе с первой женщиной-кандидатом в президенты за всю историю страны Эстер Муйнджанг.

По данным сотрудников СМИ, правительство Гейнгоба недавно было потрясено коррупционным скандалом. Министры юстиции и рыболовства страны были вынуждены подать в отставку двумя неделями ранее из-за обвинений в том, что они обманным путем присудили квоты на вылов рыбы крупнейшей рыболовной компании Исландии, получив от нее взятку.

Однако аналитики отмечают, что правящая партия Намибии «Организация народов Юго-Западной Африки» (СВАПО), которая пришла к власти после обретения страной независимости от Южной Африки в 1990 году, вряд ли потеряет свое большинство голосов избирателей.