Москва, , 15:12 — REGNUM Россия считает, что диалог о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового поражения (ОМП), необходим. Москва не ждёт скорых решений от властей Израиля, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков 27 ноября на пресс-конференции в Москве.

По его словам, скорых решений со стороны Израиля ждать не приходится. Однако необходимы шаги в направлении взаимного диалога, а не конфронтации, добавил он.

Отвечая на вопрос, зачем Израилю участвовать в конференции по зоне, свободной от ОМУ, если такое оружие у этой страны якобы уже есть, дипломат отметил, что официальных признаний Тель-Авив не делал. Израильские власти не заявляли, что обладают ядерным оружием, потому существует неопределенность в ядерном статусе этой страны, пояснил он.

Читайте также: МИД РФ: на Ближнем Востоке нужна зона без оружия массового поражения

А также: Конференция ООН приняла итоговую декларацию по Ближнему Востоку