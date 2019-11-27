Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Для реализации экономического потенциала новой платной автотрассы М11, полностью открытой 27 ноября, необходимо построить еще одну развязку от этой трассы в направлении петербургского аэропорта «Пулково». Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании, которое провел президент Владимир Путин.

Беглов напомнил, что сейчас в городе предусмотрено две развязки с М11: первая — на пересечении с КАД Петербурга, с переходом на внешнее и внутренне кольцо, вблизи ЗСД; вторая развязка — в створе Софийской улицы. «Трасса М11 подключена к дорожной сети Петербурга в сторону города», — сказал губернатор.

Но, по его мнению. этого мало.

«Петербург и регионы Северо-Запада крайне заинтересованы в строительстве еще одной развязки с М11 — это дополнительный съезд в направлении аэропорта «Пулково». Есть решение по расширению аэропорта и увеличению пассажиропотока к 2025 году до 35 млн пассажиров. Новая развязка позволит облегчить доступ в «Пулково» для жителей соседних областей, а также снизит транзитный поток по Пулковскому шоссе», — рассказал Беглов.

Однако реализация этого проекта, по его словам, требует финансового участия федерального центра. «Без федерального центра нам справиться с этой задачей будет сложно», — сказал глава Петербурга.

Беглов отметил, что в Генплане Петербурга предусмотрено строительство дополнительных съездов с М11 в направлении аэропорта. На это будут выделяться и собственные средства бюджета Петербурга.

Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М11 и аэропортом «Пулково». Банкир напомнил, что пассажиропоток в «Пулково» растет опережающими темпами, и это необходимо учитывать.