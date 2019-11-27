Тбилиси, , 15:04 — REGNUM На посту председателя Комитета министров Совета Европы Грузия будет учитывать интересы всех стран-членов организации, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. По информации МИД Грузии, министр находится в Страсбурге, где сегодня состоялась церемония передачи председательства от Франции к Грузии.

В рамках церемонии на улицах Страсбурга появился украшенный грузинским алфавитом и грузинской символикой трамвай, первыми пассажирами которого вместе с Давидом Залкалиани стали генсек Совета Европы, президент ЕСПЧ, мэр Страсбурга. Трамвай будет курсировать по улицам Страсбурга в течение 6 месяцев председательства Грузии в этой организации.

«Сегодня очень важный день, так как впервые за всю историю независимой Грузии мы стали председателем такой значительной международной организации, как Совет Европы. Символично и то, что это событие совпало с 20-летием нашего членства в этой организации», — передает МИД Грузии комментарий Давида Залкалиани.

По его словам, этот пост — большой вызов для Грузии и одновременно большая ответственность.

«Мы будем руководствоваться основными принципами организации, ее уставом, и, конечно, будем учитывать интересы всех членов организации», — подчеркнул грузинский министр.

Он еще раз напомнил 4 основных приоритета деятельности Грузии на посту председателя Комитета министров Совета Европы: права человека и охрана окружающей среды; вовлеченность граждан в процесс принятия решений; ориентированное на ребенка правосудие — европейский опыт восстановительного правосудия; усиление демократии в направлении образования, культуры и молодежи.

Министр также отметил, что по-прежнему в повестке дня останется и актуальная для Грузии тема «оккупированных территорий», и делегация Грузии продолжит продвижение этой темы в рамках международной организации и ее актуализацию в повестке дня Совета Европы.

Грузия будет председателем комитета министров Совета Европы до 15 мая 2020 года.