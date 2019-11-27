Киев, , 15:07 — REGNUM Последним днём 2019 года, когда Украина может заключить с Россией контракт на транзит газа, является 13 декабря. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, сообщило 27 ноября американское агентство Bloomberg.

Он объяснил, что данная дата обусловлена европейскими правилами и украинским законодательством.

«13 декабря — это дедлайн для долгосрочного бронирования. Это придаёт особую важность для начала реальных переговоров, потому что для переговоров нет целого декабря, только две недели», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Витренко рассказал, что, если Россия и Украина не подпишут новый контракт, российский газ будет закачиваться в украинские газохранилища как «газ неизвестного собственника».

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