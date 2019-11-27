Вильнюс, , 14:56 — REGNUM Главной своей миссией в отношениях с Украиной Литва видит поддержку евро-атлантической интеграции Украины, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 ноября. Именно этот тезис подчёркнут, как главный пресс-службой президента Литвы Гитанаса Науседы по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе.

«У нас с Украиной тесные даже братские отношения. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и не признаем аннексию Крыма. (…) События на территории Украины — словно живая рана, которая нам напоминает о нашей печальной истории, неуверенности в завтрашнем дне и опасениях по поводу независимости страны, пережитых 28 лет назад», — цитирует Науседу его пресс-служба.

Он также пообещал помощь Литвы в интеграции Украины в ЕС. «Мы договорились с президентом Украины о необходимости достижения долгосрочных и амбициозных целей в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство». Литва поддерживает максимально углубленную секторальную интеграцию Украины с ЕС в таких областях, как энергетика, цифровая экономика, право и внутренняя политика. Мы также рассчитываем на более тесное сотрудничество по таможенным вопросам», — сказал Науседа.

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