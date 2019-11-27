Москва, , 14:54 — REGNUM Постмайданная Украина в целом является проектом демократов, поэтому неудивительно, что, ведя борьбу против их большинства в Конгрессе, Трамп взял в заложники вопрос о военной помощи Украине, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заморозку США военной помощи Украине.

«Кроме того, эта помощь является инструментом, позволяющим Трампу добиваться от Киева нужных ему действий, в частности расследования деятельности Байдена и вмешательства прежних украинских властей в американские выборы.

Но, судя по том, что нужных действий от Зеленского Трамп не добился, даже на политику вассалов США сейчас имеют очень ограниченное влияние.

Возможно, на Украине надеются выторговать себе что-то ещё, а может, всерьез верят в объявление импичмента Трампу», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение заморозить программу оказания военной помощи Украине, размер которой в пошлом году составил $250 млн.

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