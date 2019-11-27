Москва, 27 ноября 2019, 14:54 — REGNUM Постмайданная Украина в целом является проектом демократов, поэтому неудивительно, что, ведя борьбу против их большинства в Конгрессе, Трамп взял в заложники вопрос о военной помощи Украине, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заморозку США военной помощи Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение заморозить программу оказания военной помощи Украине, размер которой в пошлом году составил $250 млн.
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