Москва, , 14:50 — REGNUM Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, сообщили 27 ноября в Минобороны РФ.

Отмечается, что ракетоносцы сопровождали российские истребители Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. На отдельных этапах полета самолеты ВКС РФ сопровождали истребители Южной Кореи и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре два стратегических российских ракетоносца Ту-95МС совершили плановые полеты над нейтральными водами Японского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей. На отдельных этапах маршрута экипажи российских самолетов также сопровождали истребители Южной Кореи и Японии.

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