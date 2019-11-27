Дамаск, , 14:59 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад сомневается в том, что главарь террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в результате операции США. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Paris Match.

Асаду был задан вопрос, действительно ли он помог американцам с ликвидацией аль-Багдади, так как президент США Дональд Трамп упомянул власти Сирии в числе тех, кого нужно за это благодарить. Сирийский лидер отметил, что подобный вопрос его смешит.

«Самое главное, действительно ли Абу Бакр аль-Багдади был убит, и действительно ли эта прекрасная комедия, представленная американцами, имела место», — сказал Асад.

«Благодарность» он назвал одной из шуток Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, об уничтожении главаря террористов в сирийской провинции Идлиб американские власти объявили в конце октября. Трамп выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции, однако в российском Минобороны заявили, что не имеют достоверных сведений о гибели аль-Багдади.

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