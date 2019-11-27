Вильнюс, , 14:48 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа призывает не драматизировать сообщения СМИ о том, что Турция «будет блокировать план по защите Прибалтики и Польши» от «российской угрозы» до тех пор, пока не получит от НАТО политическую поддержку для своих операций против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом он заявил сегодня, 27 ноября, на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Науседа подчеркнул, что «доверяет НАТО», хоть и понимает, что «разные члены альянса имеют собственное мнение». Президент Литвы выразил уверенность, что до встречи лидеров стран НАТО в Лондоне, которая состоится 3−4 декабря, стороны найдут компромиссы по всем вопросам.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе, сообщало, что представитель Турции в НАТО получил указание не подписывать военный план, по которому НАТО обязуется защитить Польшу, Литву, Латвию и Эстонию от возможного «нападения России».

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