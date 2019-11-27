Киев, , 14:55 — REGNUM Представители украинской власти и подконтрольные им СМИ лгут, заявляя о необходимости высоких цен на газ, сообщил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 27 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«За пять лет высоких цен на газ какой экономический прогресс и модернизацию показала наша экономика, когда вы рулили страной? Где экономический расцвет… Высокие цены на энергоносители буквально удушили нашу экономику», — рассказал эксперт.

Он рассказал, что другие страны, мыслящие категориями национального интереса, любыми способами пытаются снизить цену на энергоносители, чтобы сделать свою экономику более конкурентоспособной.

«А вы нам о «бижутерии» — рыночных ценах, реформах, конкуренции рассказывали 5 лет, пока «западные партнёры» и деятели «Нафтогаза» зарабатывали на «реверсах» и «псевдореверсах», — добавил Бортник.

Он отметил, что украинская экономика будет расти, только если страна получит дешёвый газ.

«Обеспечьте его реально — в трубе, а не виртуально, как «стокгольмские фантики». И мне всё равно, какой украинский президент об этом договорится — номенклатурщик, красный директор, банкир, завхоз, олигарх или комик», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что цена на газ для населения Украины может вырасти в два раза, если Украина не подпишет с Россией договор о транзите газа.

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