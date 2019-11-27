Киев, 27 ноября 2019, 14:55 — REGNUM Представители украинской власти и подконтрольные им СМИ лгут, заявляя о необходимости высоких цен на газ, сообщил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 27 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Он рассказал, что другие страны, мыслящие категориями национального интереса, любыми способами пытаются снизить цену на энергоносители, чтобы сделать свою экономику более конкурентоспособной.
Он отметил, что украинская экономика будет расти, только если страна получит дешёвый газ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что цена на газ для населения Украины может вырасти в два раза, если Украина не подпишет с Россией договор о транзите газа.
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