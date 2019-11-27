Бали, Индонезия, , 14:47 — REGNUM Консультационные встречи по вопросу укрепления сотрудничества и координации Совета Безопасности (СБ) ООН между Индонезией, США и Вьетнамом прошли на Бали, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Индонезия по-прежнему привержена укреплению сотрудничества со всеми странами-членами Совета Безопасности ООН в продвижении вопросов, представляющих общий интерес», — заявила глава департамента по международной безопасности и разоружению МИД Индонезии Грата Верданингтяс.

В ходе консультационных встреч обсуждались различные вопросы, представляющие взаимный интерес между Индонезией и США, а также Индонезией и Вьетнамом.

Вопрос борьбы с терроризмом является одним из ключевых обсуждений с США, учитывая, что Индонезия намерена поднимать этот вопрос в качестве основной темы во время председательства в СБ ООН в 2020 году.

Индонезия и Вьетнам обсудили укрепление регионального взаимодействия с СБ ООН, включая роль, которую Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) может сыграть в поддержании мира и безопасности.

В МИД Индонезии отметили, что двусторонние встречи с рядом стран-членов СБ ООН, присутствовавших на выездном заседании СБ ООН на Бали 26−27 ноября 2019 года, важны для лучшего понимания позиции каждой страны и установления диалога между всеми государствами-членами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия и Вьетнам выразили желание выступить единым фронтом в качестве непостоянных членов СБ ООН в 2020 году.

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