Нью-Дели, , 15:10 — REGNUM Оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) обвинила правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в утрате доверия населения. Об этом 27 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В ходе заседания верхней палаты парламента Индии Раджья сабха влиятельный лидер ИНК Ананд Шарма подчеркнул, что правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) не исполняет свои предвыборные обещания, в связи с чем население и предпринимательские круги утрачивают доверие к власти. По словам оппозиционера, это крайне негативно сказывается на экономической ситуации в стране. «БДП обещала вложить в сельское хозяйство 25 трлн рупий (примерно 350 млрд долларов) за пять лет, то есть по пять трлн рупий (примерно 70 млрд долларов) ежегодно. Тем не менее, в бюджете страны на эти цели заложено лишь 530 млрд рупий (примерно 7,5 млрд долларов)», — отметил Ананд Шарма.

Напомним, что в настоящее время в экономике Индии наблюдается значительный экономический спад. В октябре 2019 года Всемирный банк и Международный валютный фонд указали на существенные экономические проблемы в Индии и понизил прогноз темпов прироста ВВП южноазиатского государства на 2019 год до 6%.