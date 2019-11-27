Екатеринбург, , 14:43 — REGNUM В Свердловской области на мероприятия по реализации национального проекта «Экология» в 2020 году предусмотрено выделить 471 млн рублей, что на 150 млн рублей больше, чем в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Большая часть средств, а это 322 млн рублей, будет выделена из казны Свердловской области. Остальные средства выделят из федерального бюджета.

Отметим, что в рамках нацпроекта будут реализованы мероприятия по нескольким региональным программам, направленным на улучшение экологической ситуации в Свердловской области. Так, в 2020 году в Нижнем Тагиле будет установлена и начнёт работу новая станция по контролю состояния воздуха и содержания в нём вредных веществ.

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