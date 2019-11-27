Киев, , 14:42 — REGNUM Решение суда Швеции, который сегодня, 27 ноября, отклонил апелляцию Газпрома на решение арбитража в споре с украинским «Нафтогазом» по поставкам газа на Украине восприняли как полную победу.

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"Полная победа! Украина снова побеждает!» — написал в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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«Какие кому ещё нужны доказательства, что наши требования не являются «абсурдными», что решение Стокгольмского арбитража является обоснованным и что Газпрому эти решения Стокгольмского арбитража нужно просто выполнять?» — добавил глава компании.

Как сообщало ИА REGNUM, апелляционный суд Швеции отклонил жалобу Газпрома по спору с «Нафтогазом», решение суда не может быть отменено. Каких-либо процедурных нарушений суд не выявил.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.