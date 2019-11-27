Москва, 27 ноября 2019, 14:41 — REGNUM Не очень понятно, в чём заключается агрессивность российского шпионажа. Заявление Службы безопасности Чехии вызывает недоумение, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Как сообщало ИА REGNUM, деятельность российских разведывательных служб в Чехии назвали самой активной и агрессивной в Службе безопасности и информации Чехии (BIS) по итогам 2018 года.
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