Москва, , 14:33 — REGNUM Суверенитет государства обычно обеспечивается не совместными декларациями, а способностью страны его защитить, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментирую требование к России четырех стран уважать суверенитет Украины.

«А подобного рода требования без каких-либо санкций в случае их невыполнения не стоят бумаги, на которой они написаны. Чем же может угрожать России могучая коалиция, сколоченная украинским МИДом? Экономическими санкциями?

Так все участники и без того уже применяют к России санкционный режим и вряд ли смогут его ужесточить.

Силовыми мерами? Не уверен, что НАТО позволит своим членам затевать войну с Россией, а Украина, если верить заявлениям её руководителей, уже давно находится с Россией в состоянии войны.

В общем это ещё один пример того, что не всегда наличие МИД в стране означает, что у неё реально есть какие-то международные дела, кроме активной поддержки заокеанских хозяев», — высказал своё мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию уважать территориальную целостность этой страны.

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